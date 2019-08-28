Пираты подали жалобу из-за отказа премьера обнародовать Национальный инвестиционный план

Председатель депутатского клуба Пиратской партии Якуб Михалек подал административную жалобу, посредством которой он намерен добиться того, чтобы премьер Андрей Бабиш обязан был обнародовать Национальный инвестиционный план. По мнению Пиратов, граждане Чехии имеют право ознакомиться с содержимым документа.

Глава правительства представил план на 2019 – 2030 гг. лишь бегло в прошлом году, сообщив, что в него включены 17 тысяч проектов на общую сумму 3,45 триллиона крон (138 млрд евро). Согласно документу, к 2022 году должны быть из госбюджета оплачены проекты стоимостью в 1,226 триллиона крон, пишет информагентство ЧТК.

Премьер повторно отказался удовлетворить требование Пиратов, ссылаясь на то, что документ носит внутренний характер.