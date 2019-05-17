Пираты намерены из-за дела Андрея Бабиша подать в суд на ЕК

Пиратская партия вновь заявила о своем намерении подать судебную жалобу против Европейской комиссии из-за необоснованно замедленного рассмотрения дела, касающегося обвинения премьера Чехии Андрея Бабиша в конфликте интересов.

По мнению главы Пиратов Ивана Бартоша, Еврокомиссия проявляет в отношении председателя чешского правительства неуместную снисходительность.

Напомним, что на конфликт интересов премьера указала в 2018 г. чешская секция международной неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparency International. По мнению представителей TI, Андрей Бабиш все еще финансово заинтересован в экономическом благополучии Agrofert, несмотря на то, что в 2017 году он передал холдинг в руки двух трастовых фондов.

Пресс-секретарь Еврокомиссии ранее заявил, что ЕК официальной даты публикации результатов аудита не называла и рассмотрение по делу, видимо, еще продолжается.