Пиратская партия обратилась в полицию из-за выплат субсидий холдингу Agrofert

Пиратская партия обратилась в полицию в связи с продолжением выплат чешскими органами власти субсидий холдингу Agrofert.

Сенатор Лукаш Вагенкнехт и двое аналитиков партии подали заявление в полицию еще в начале ноября, после того, как Пираты «безуспешно повторно пытались добиться прекращения поступления субсидий названному холдингу». Согласно информации, опубликованной во вторник в пресс-релизе партии, рассмотрением дела занимается Национальное ведомство по борьбе с организованной преступностью (NCOZ).

Напомним, что по заключению европейских аудиторов, Андрей Бабиш находится в конфликте интересов, так как продолжает посредством трастовых фондов контролировать решающие процессы в фирме.