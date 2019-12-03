Пиратская партия обратилась в полицию из-за выплат субсидий холдингу Agrofert

Пиратская партия обратилась в полицию в связи с продолжением выплат чешскими органами власти субсидий холдингу Agrofert.
Сенатор Лукаш Вагенкнехт и двое аналитиков партии подали заявление в полицию еще в начале ноября, после того, как Пираты «безуспешно повторно пытались добиться прекращения поступления субсидий названному холдингу». Согласно информации, опубликованной во вторник в пресс-релизе партии, рассмотрением дела занимается Национальное ведомство по борьбе с организованной преступностью (NCOZ).
Напомним, что по заключению европейских аудиторов, Андрей Бабиш находится в конфликте интересов, так как продолжает посредством трастовых фондов контролировать решающие процессы в фирме.
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