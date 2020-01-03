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Pilsen Steel сокращает штат сотрудников до 50 человек

Тимур Кашапов
03-01-2020
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Чешский металлургический гигант Pilsen Steel, который был признан неплатежеспособным в начале 2019 года, уволит 500 сотрудников. Таким образом, штат предприятия сократится до 50 человек. Об этом сообщает информагентство ČTK.

Pilsen Steel – завод с более чем полуторавековой историей. Коммерческая деятельность компании включает в себя производство и продажу стали, сверхпрочного и серого чугуна, литье и механическую обработку деталей для различных предприятий, производящих электростанции, занимающихся кораблестроением и металлопрокатом.

 
 
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