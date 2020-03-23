Пилоты аэроклубов предложили свои услуги государству

К процессу дистрибуции медицинского материала в Чехии, возможно, временно подключатся также пилоты-любители, члены чешских аэроклубов, создавшие группу «Пилоты людям». В организацию входят 70 добровольцев, которые предложили свои услуги государству.

Пилоты ежедневно готовы служить по 10 часов в день и способны доставить материал в любую точку Чешской Республики в течение двух часов, включая погрузку.

Небольшие спортивные самолеты могут перевозить груз весом до 150 кг, более крупные – до 250 кг. Центральный склад медицинского материала расположен рядом с г. Пардубице.