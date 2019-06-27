ПИИ в ЧР сократились на 51%

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Чешскую Республику в 2018 году сократились почти на 51 процент. Такие данные приводит в своем исследовании консалтинговая компания EY. Как сообщает EY, падение ПИИ было зафиксировано по всему Евросоюзу. После шести лет непрерывного роста их объем сократился на 4% до 6 356 инвестиционных проектов.

«Падение прямых иностранных инвестиций в ЧР связано, главным образом, с ограничениями на рынке труда, где в последние годы наблюдается значительный дефицит рабочей силы и, как следствие, рост ее стоимости. Иностранные инвесторы в Чешской Республике сегодня испытывают огромные проблемы с тем, чтобы найти подходящих сотрудников, что, конечно же, препятствует крупным инвестициям», - заявил директор департамента слияний и поглощений EY в Чешской Республике Штепан Флигер. По его словам, двузначное падение инвестиций в 2018 году было зафиксировано также в Нидерландах и Швеции.