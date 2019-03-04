Петршичек в ходе визита в Вашингтон предложил Прагу как место для проведения конференции по разоружению

Прага как место для проведения международной конференции по разоружению. По сообщению чешского издания iDnes, такое предложение обсуждалось в Вашингтоне в ходе встречи министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

«Страны вроде Чешской Республики заинтересованы в том, чтобы после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был найдена глобальная схема, ограничивающая некоторые виды оружий. Мы бы хотели направить наши дипломатические усилия на то, чтобы стать посредниками для проведения соответствующих переговоров», - цитирует издание главу чешского внешнеполитического ведомства.

По мнению министра, начало традиции уже положено. Петршичек в этой связи напомнил о факте подписания в Пражском граде в 2010 г. президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой нового Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).