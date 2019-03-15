Петршичек: Интеграция Западных Балкан в ЕС является приоритетом и для ЧР

Эва Туречкова
15-03-2019
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Интеграция государств Западных Балкан (Албании и Северной Македонии) в Евросоюз входит в число приоритетов чешской зарубежной политики, подчеркнул чешский министр иностранных дел Томаш Петршичек после встречи с главой внешнеполитического ведомства Албании Гентом Чакаем, состоявшейся в пятницу в Тиране. «Интеграционный процесс является важным фактором стабильности и благосостояния не только самого региона, но и Евросоюза», - отметил Петршичек.

В ходе переговоров обсуждались и экономические вопросы. По данным за прошлый год, объем взаимной торговли между Чехией и Албанией вырос на 30 процентов. ЧР заинтересована, прежде всего, в сотрудничестве в области сельского хозяйства, энергетики, транспорта и машиностроения, подтвердил чешский министр.

 
 
 
 
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