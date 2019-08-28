Петршичек и Ковени высказались против «жесткого» брексита

Чехия и Ирландия придерживаются мнения, что Великобритании следует избежать так называемого «жесткого» брексита. Такое мнение выразили главы внешнеполитических ведомств обоих государств Томаш Петршичек и Саймон Ковени во вторник в ходе своей пражской встречи.

Обсуждались и другие темы. «Объем взаимной торговли за последние пять лет удвоился и достиг 5 миллиардов евро. Мы разделяем взгляды на формирование европейского бюджета и единую сельскохозяйственную политику ЕС», - заявил после встречи Томаш Петршичек.

На территории Ирландии проживают около 10 тысяч чехов.