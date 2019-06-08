Петр Стухлик уходит из политики и движения ANO

Кандидат на пост мэра Праги (от движения ANO) Петр Стухлик решил расстаться с политикой. Об этом сообщил его пресс-секретарь Адам Звонарж вечером в пятницу, 7 мая. Петр Стухлик выходит из движения ANO, а также на следующей неделе подаст в отставку со своего поста в городском совете.

Несмотря на появившиеся в прессе слухи о том, что его уход вызван ухудшением позиции движения ANO из-за скандала, связанного с премьером Андреем Бабишем и евродотациями, по словам самого Петра Стухлика, его год в политике был интересным и полезным, для него это стало важным опытом. Однако он предпочтет вернуться в бизнес, где, в отличие от политики, можно быстро принимать решения и также быстро их реализовывать.