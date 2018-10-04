Петр Келлнер остается самым богатым гражданином Чехии

Тимур Кашапов
04-10-2018
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Самым богатым гражданином Чехии, по данным издания Forbes, остается владелец группы PPF Петр Келлнер. Его состояние оценивается в 310 миллиардов крон (почти 12,5 млрд евро). Премьер-министр Чехии и лидер движения ANO Андрей Бабиш сохранил в рейтинге второе место, несмотря на сокращение состояния на 13 млрд крон до 75 млрд (более 3 млрд евро).

Самым молодым чешским миллиардером является 26-летний предприниматель Михал Стрнад. В январе этого года он стал владельцем Czechoslovak Group, после того, как его отец, Ярослав Стрнад, решил переписать на сына имущество, размер которого оценивается в 6,7 млрд крон (270 млн евро).

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