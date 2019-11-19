Петицию организации «Миллион мгновений за демократию» подписало 150 тыс. человек

С 16 по 19 ноября петицию, составленную организацией «Миллион мгновений за демократию», подписало 150 тыс. человек, что отвечало замылу инициаторов. Документ был составлен после массового митинга, направленного против премьер-министра Андрея Бабиша, на который, по последним данным пришло от 250 до 300 тысяч граждан. Петиция содержит три пункта, которые, как указывают составители, распространяются не только на период нахождения на своих постах премьер-министра Андрея Бабиша и президента Милоша Земана.

В документе указано, что политики должны уважать демократические правила и структуры и не допускать конфликта интересов. Также люди, подписавшие петицию, подтверждают, что хотят быть гражданами, которым не безразлично состояние общества, и они хотят жить в стране, где царит свобода и справедливость.