Петиция за переименование площади у российского посольства в честь Бориса Немцова

Пражский Академический центр Бориса Немцова, соучредителем которого выступил Философский факультет Карлова Университета, опубликовал петицию в поддержку идеи переименовать площадь у посольства Российской Федерации в Праге в честь оппозиционного российского политика Бориса Немцова, убитого в Москве в 2015 году. Как подчеркивают авторы петиции, переименование столичной площади в честь погибшего политика будет означать, что «Чешская Республика декларирует свою причастность к делу защиты прав человека и демократии в мире».

Инициаторы переименования площади Под каштанами, где располагается российское дипломатическое представительство, в прошлом уже обращались с этим предложением в мэрию Праги. Администрация предыдущей главы чешской столицы Адрианы Крначовой, однако, идею не поддержала. Повторно предложение о переименовании было подано также новому мэру чешской столицы Зденеку Гржибу.