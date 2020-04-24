Архив передач

Первый тест на коронавирус у пражского таксиста, которого лечили ремдесивиром, оказался отрицательным

Катерина Айзпурвит
24-04-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Пражский таксист успешно прошел во Всеобщей факультетской больнице курс лечения ремдесивиром. Он стал единственным пациентом в Чешской Республике, которому вводился экспериментальный препарат от Covid-19, разработанный в США. 53-летний пражанин поступил в госпиталь в крайне тяжелом состоянии, был подключен к аппарату искусственного кровообращения и ИВЛ.

На данный момент первый тест показал, что в его организме отсутствует коронавирус нового типа. Теперь врачи ожидают результаты второго теста, чтобы сделать окончательные выводы о состоянии здоровья пациента.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 