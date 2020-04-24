Первый тест на коронавирус у пражского таксиста, которого лечили ремдесивиром, оказался отрицательным

Пражский таксист успешно прошел во Всеобщей факультетской больнице курс лечения ремдесивиром. Он стал единственным пациентом в Чешской Республике, которому вводился экспериментальный препарат от Covid-19, разработанный в США. 53-летний пражанин поступил в госпиталь в крайне тяжелом состоянии, был подключен к аппарату искусственного кровообращения и ИВЛ.

На данный момент первый тест показал, что в его организме отсутствует коронавирус нового типа. Теперь врачи ожидают результаты второго теста, чтобы сделать окончательные выводы о состоянии здоровья пациента.