Первый тест на коронавирус у пражского таксиста, которого лечили ремдесивиром, оказался отрицательным

Пражский таксист успешно прошел во Всеобщей факультетской больнице курс лечения ремдесивиром. Он стал единственным пациентом в Чешской Республике, которому вводился экспериментальный препарат от Covid-19, разработанный в США. 53-летний пражанин поступил в госпиталь в крайне тяжелом состоянии, был подключен к аппарату искусственного кровообращения и ИВЛ.
На данный момент первый тест показал, что в его организме отсутствует коронавирус нового типа. Теперь врачи ожидают результаты второго теста, чтобы сделать окончательные выводы о состоянии здоровья пациента.
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