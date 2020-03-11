Архив передач

Первые тяжелые пациенты с коронавирусом в Чехии

Антон Каймаков
11-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Министр здравоохранения Чешской Республики сообщил о первых двух случаев в стране тяжелого протекания болезни, вызванной заражением коронавирусом. По данным Минздрава, мужчина, находящийся в тяжелом состоянии госпитализирован в Праге в Больнице «На Буловке» и 84-летняя женщина была принята Инфекционной клиникой Факультетской больницы в городе Брно. Последнюю информацию, однако, опровергла глава упомянутой клиники Радана Паржизкова. По ее словам, заразившаяся от своей внучки женщина чувствует себя нормально и лежит в стандартной палате.

Всего в Чехии на данный момент зарегистрировано 75 случаев заражения коронавирусом.

Всего в Чехии на данный момент зарегистрировано 75 случаев заражения коронавирусом.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 