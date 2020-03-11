Первые тяжелые пациенты с коронавирусом в Чехии

Министр здравоохранения Чешской Республики сообщил о первых двух случаев в стране тяжелого протекания болезни, вызванной заражением коронавирусом. По данным Минздрава, мужчина, находящийся в тяжелом состоянии госпитализирован в Праге в Больнице «На Буловке» и 84-летняя женщина была принята Инфекционной клиникой Факультетской больницы в городе Брно. Последнюю информацию, однако, опровергла глава упомянутой клиники Радана Паржизкова. По ее словам, заразившаяся от своей внучки женщина чувствует себя нормально и лежит в стандартной палате.

Всего в Чехии на данный момент зарегистрировано 75 случаев заражения коронавирусом.

Всего в Чехии на данный момент зарегистрировано 75 случаев заражения коронавирусом.