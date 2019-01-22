Первые три дня болезни вновь будут оплачиваться

Антон Каймаков
22-01-2019
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Чешские граждане дождутся возвращения оплаты за первые три дня, проведенные на больничном. Компенсация, которая была отменена в 2008 году и ныне возвращается благодаря договоренности правящих субъектов (движение ANO и социал-демократы), составит 60% дневного заработка.

Возвращение выплаты компенсаций за первые три дня болезни «до победного конца» намерены продвигать также парламентские коммунисты, христианские демократы и Пиратская партия. Тем самым окончательный результат, считают политики, гарантирован.

 
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