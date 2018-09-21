Первые осужденные получили электронные браслеты для отбывания наказания дома

Катерина Айзпурвит
21-09-2018 oбновлено
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СМИ стало известно, что еще на прошлой недели служба пробации и медиации Чехии, не сделав публичных заявлений, ввела в эксплуатацию электронные браслеты для первых 40 осужденных, которые отбывают наказание по приговору в условиях домашнего заключения. Также браслеты могут использоваться для контроля подозреваемых в ходе следствия, которым были предъявлены обвинения.

Как сообщает агентство ČTK со ссылкой на внутренний источник в Службе пробации, были исправлены недочеты, существовавшие ранее в моделях электронных браслетов, и теперь они работают в соответствии с требованиями. Подробности осуществления мониторинга заключенных представил министр юстиции Ян Кнежинек.

Тендер по выбору поставщика оборудования продолжался восемь лет, в результате которого победила израильская фирма-производитель браслетов, которой пришлось устранять недостатки центра мониторинга, передававшие искаженные данные о местонахождении человека.

Катерина Айзпурвит
21-09-2018 oбновлено
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