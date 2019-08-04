Первое полугодие 2019 г. – резкий рост числа индивидуальных предпринимателей

В первом полугодии 2019 года чешскими налоговыми органами в качестве новых индивидуальных предпринимателей были зарегистрированы почти 32 000 человек, что является самым высоким показателем за последние четыре года. 23 тысячи предпринимателей, наоборот, решили завершить свою деятельность.

Таким образом, своим делом независимо от государства занялись примерно на девять тысяч физических лиц больше, чем отказались от такого рода деятельности. Это стало самым большим показателем за минувшие семь лет. Наибольшая предпринимательская активность зарегистрирована в Праге – 5214 человек, самая низкая – в Карловарском крае, где, по официальным данным, бизнесом занимается лишь 681 человек.