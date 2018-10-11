Период с апреля по сентябрь стал самым жарким в истории Чехии

Период с апреля по конец сентября оказался самым теплым в истории пражской метеорологической станции Клементинум. Средняя температура за это время составила 20,1 градуса по Цельсию, причем предыдущий рекорд был превзойден почти на один градус. Об этом сообщает Чешский гидрометеорологический институт.

Очень теплым, по данным Клементинума, оказался и сентябрь, в течение которого средняя температура достигала 17,5 градусов. Сентябрь 2018 года стал седьмым самым жарким в 244-летней истории метеорологической станции.