Архив передач

Переход на новый стандарт цифрового телевидения в Чехии возобновится 8 июля

Лорета Вашкова
03-06-2020
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Переход с цифрового стандарта наземного эфирного вещания первого поколения — DVB-T на DVB-T2 после перерыва, связанного с эпидемией коронавируса, в Чехии возобновится 8 июля. Основная цель перехода заключается в высвобождении частот в диапазоне 700 МГц для развития мобильной связи.

Компания «Чешские радиокоммуникации» (ČRa) будет поэтапно продолжать отключать вещание в старом формате на западе Чехии, где отключат передатчик Cheb - Zelená hora и Jáchymov - Klínovec. Oб этом сообщили представители компании в среду на пресс-конференции.

Одним из последних передатчиков, которые начнут принимать новый сигнал в новом формате, станет 29 октября передатчик Valašské Klobouky – Ploštiny, после чего аналогичный процесс осуществится в Южной Чехии и Южной Моравии.

«Весь процесс, в итоге, задерживается на четыре месяца», — сообщил генеральный директор ČRa Вит Важан. В Праге и окрестностях, Центрально-Чешском крае вещание всех каналов «Чешского Телевидения» в старом формате было отключено зимой.

Лорета Вашкова
03-06-2020
Отослать электронной почтой
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