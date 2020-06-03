Переход на новый стандарт цифрового телевидения в Чехии возобновится 8 июля

Переход с цифрового стандарта наземного эфирного вещания первого поколения — DVB-T на DVB-T2 после перерыва, связанного с эпидемией коронавируса, в Чехии возобновится 8 июля. Основная цель перехода заключается в высвобождении частот в диапазоне 700 МГц для развития мобильной связи.

Компания «Чешские радиокоммуникации» (ČRa) будет поэтапно продолжать отключать вещание в старом формате на западе Чехии, где отключат передатчик Cheb - Zelená hora и Jáchymov - Klínovec. Oб этом сообщили представители компании в среду на пресс-конференции.

Одним из последних передатчиков, которые начнут принимать новый сигнал в новом формате, станет 29 октября передатчик Valašské Klobouky – Ploštiny, после чего аналогичный процесс осуществится в Южной Чехии и Южной Моравии.

«Весь процесс, в итоге, задерживается на четыре месяца», — сообщил генеральный директор ČRa Вит Важан. В Праге и окрестностях, Центрально-Чешском крае вещание всех каналов «Чешского Телевидения» в старом формате было отключено зимой.