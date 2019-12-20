Перенос памятника маршалу Коневу из района Прага-6 на другое место может занять несколько лет

Вопрос о переносе монумента маршалу Коневу и его замене на памятник освободителям Праги может занять несколько лет. Об этом, отвечая на вопрос одной из жительниц, сообщил на заседании, состоявшемся 19 декабря, заместитель старосты шестого района Праги Ян Лацина, который является ответственным за реализацию проекта. По его словам, у действующей администрации достаточно времени для решения вопроса до следующих муниципальных выборов.

Ян Лацина проинформировал собравшихся, что администрация ведет переговоры с рядом учреждений, которые потенциально могли бы забрать монумент. Среди таких мест упоминалось Ольшанское кладбище в Праге, где захоронены погибшие бойцы Красной армии, и еще не созданный Музей памяти ХХ века. За помощью в этом вопросе администрация района также обращалась к главе отдела военных ветеранов Минобороны Эдуарду Стеглику.

Перенос монумента маршалу, по словам Лацины, напрямую не связан с будущим памятником, конкурс на создание которого проведет Чешская архитектурная палата. Возможно, некоторое время на площади Интербригады, на месте памятника Коневу, некоторое время будет разбит газон.

Маршал Иван Конев (1897–1973) командовал Первым украинским фронтом, который освобождал часть территории Чехословакии, оккупированную нацистской Германией. Памятник военачальнику был возведен в Праге в 1980 г. и воспринимается некоторыми гражданами страны как символ подчинения ЧССР Советскому Союзу. Районная администрация приняла решение о его переносе, поскольку неизвестные периодически обливают памятник красной краской. Это вызвало резкую критику со стороны посольства России в Чехии и МИД РФ.