Перед зданием пражского Главного вокзала начнут ходить трамваи

Эва Туречкова
16-08-2019
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В пражском общественном транспорте грядут существенные изменения: столичная мэрия и министерство культуры приняли решение проложить трамвайные пути от Виноградской улицы до Главного вокзала. Руководство Праги в будущем планирует вернуть трамваи также на Вацлавскую площадь.

Согласно замыслу, одобренному ведомством по охране памятников, трамваи будут следовать от Виноградской улицы до улицы Политицких-везню, минуя при этом здание Государственной оперы, далее по улице Вашингтонова до центрального пражского вокзала.

В настоящее время ведутся работы по изменению плана застройки города. Когда должны начаться сами строительные работы, пока неизвестно.

 
 
 
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