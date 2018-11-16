Перед Рождеством в чешских фирмах растет спрос на временных сотрудников

Перед Рождеством чешские предприятия ищут временных работников, которые требуются в связи с ожидаемым ростом продаж. При этом спрос в текущем году превышает потребности прошлого рождественского сезона. Заработки временных работников выросли на 10%.
Согласно данным опроса, проведенного ČTK в рекрутинговых агентствах, наибольшим спросом пользуются продавцы, кассиры, складские рабочие, курьеры и администраторы. Наиболее острый дефицит рабочих рук чувствуют логистические центры Интернет-магазинов.
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