Перед Рождеством в чешских фирмах растет спрос на временных сотрудников

Катерина Айзпурвит
16-11-2018
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Перед Рождеством чешские предприятия ищут временных работников, которые требуются в связи с ожидаемым ростом продаж. При этом спрос в текущем году превышает потребности прошлого рождественского сезона. Заработки временных работников выросли на 10%.

Согласно данным опроса, проведенного ČTK в рекрутинговых агентствах, наибольшим спросом пользуются продавцы, кассиры, складские рабочие, курьеры и администраторы. Наиболее острый дефицит рабочих рук чувствуют логистические центры Интернет-магазинов.

 
 
 
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