Перед посольством России в Праге появится площадь им. Бориса Немцова

Mэрия чешской столицы в понедельник, 24 февраля, одобрила переименование в честь Бориса Немцова площади Под Каштаны (Pod kaštany) в шестом районе Праги, по адресу которой находится посольство Российской Федерации. Переименование, как сообщается в пресс-релизе мэрии, является "политическим жестом в адрес России и выражением солидарности с российской оппозицией и правозащитниками".

После ухода из Государственной думы Федерального собрания РФ в 2003 году Немцов помогал, помимо прочего, организовывать массовые акции протеста против режима президента Владимира Путина, напоминает чешское информагентство ЧТК. Церемония переименования площади в честь погибшего политика запланирована в годовщину гибели Б. Немцова, 27 февраля.

Площади перед посольствами Российской Федерации, например, в Вашингтоне и Вильнюсе, ранее также были переименованы в честь этого политика, застреленного в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года в Москве.