Перед Национальным техническим музеем открылся пункт сбора ненужных электроприборов

В пятницу утром в Праге стартовала акция с названием «Выходные вторичного использования». В рамках мероприятия на пражской Летной, перед зданием Национального технического музея, открылся пункт сбора, куда граждане могут сдать ненужные и вышедшие из строя бытовые электроприборы.
Особо интересные приборы будут включены в коллекцию Национального технического музея в обмен на два бесплатных вступительных билета или небольшой подарок. Акция продлится до воскресенья, 22 сентября.
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