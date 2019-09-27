Пенсионный период жизни чешских граждан с начала века увеличился более чем на 4 года

Антон Каймаков
27-09-2019 oбновлено
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Согласно данным Чешского управления социального обеспечения, с начала XXI века продолжительность пенсионного периода жизни чешских граждан выросла на 4 года и 4 месяца. В настоящий момент этот показатель составляет 24,28 года (у мужчин – 19,26 года, а у женщин – 28,06 года). Для сравнения – на рубеже тысячелетий пенсионный период жизни чешских граждан составлял около 20 лет (16 лет и 10 месяцев у мужчин, у женщин – 22 года и 9 месяцев).

Министерство труда и социальных дел говорит о необходимости увеличения возраста выхода на пенсию, чтобы он составлял несколько больше 65 лет, так как действующая система пенсионных выплат без изменений долго не продержится. Действующее правительство премьера Андрея Бабиша, однако, принимать каких-либо решений в данной сфере не планирует, ожидая, что пересмотр пенсионной системы будет осуществлять следующий кабинет.

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