Пенсионная система Чехии, по мнению ЕС, нуждается в корректировке

Антон Каймаков
05-06-2019
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Европейская комиссия повторно предупредила Чешскую Республику о том, что без надлежащей корректировки системы, выплаты пенсий гражданам страны будут обременять государственный бюджет все в большей мере. К 2070 году, предупреждают эксперты Евросоюза, пенсионные выплаты увеличатся на 4,7%. По скорости нарастания объемов выплат Чехия занимает пятое место среди стран ЕС.

Меры, принимаемые чешскими правительствами, подчеркивается в рекомендации Европейской комиссии, ситуацию ухудшают. В качестве примера служит действующий «потолок» пенсионного возраста на уровне 65 лет, параметры валоризаций пенсий и увеличение пенсий при достижении гражданами 85-летнего возраста.

 
 
 
 
 
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