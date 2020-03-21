Архив передач

Пенсии чешским пенсионерам будут приносить на дом

Катерина Айзпурвит
21-03-2020
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Начиная с 23 марта почтальоны будут разносить пенсии на дом, в том числе и тем пенсионерам, которые ранее приходили за ними в почтовые отделения. Почта планирует осуществлять 75 000 таких выплат в день.

Такая мера вводится с целью оградить пожилых людей от присутствия в общественных местах, чтобы избежать заражения коронавирусом этой части населения, являющейся группой повышенного риска.

Pošťáci donesou důchody domů i seniorům, kteří pro ně běžně chodí na pobočky. Za pondělí 23. března a úterý 24. března by mělo jít asi o 75.000 plateb každý den. V tiskové zprávě o tom informovala Česká pošta. Má jít o součást prevence proti nákaze novým typem koronaviru, která má často u seniorů horší průběh než u mladších pacientů. V Česku je podle aktuálních dat 925 nakažených.

 
 
 
 
 
 
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