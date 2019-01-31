Penny Market вложит в развитие торговой сети более 4 млрд крон

Penny Market, крупнейшая розничная сеть в Чехии, инвестирует 4 млрд крон (примерно 160 млн евро) в реконструкцию торговых точек. В середине января в Пльзени после реконструкции открылись первые восемь обновленных супермаркетов.

Основной целью проекта руководство Penny Market называет привлечение большего числа клиентов и увеличение продаж. В 2017 году выручка компании выросла на шесть процентов до 33,9 млрд крон, прибыль увеличилась на 11 процентов до 542 млн. Генеральный директор Penny Market Йенс Кригер заявил, что выручка торговой сети в Чехии в 2018 году составила около 33 млрд крон.