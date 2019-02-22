Пенитенциарная служба Чехии помогла в 2018 г. 9360 жертвам уголовных преступлений

Государственная пенитенциарная и пробационная служба Чешской Республики (PMS) в прошлом году предоставила бесплатную помощь 9360 жертвам уголовных преступлений, по большей части женщинам. Это самый высокий показатель за последние три года. В прошлом году число клиентов, которым служба оказала действенную поддержку, по сравнению с 2017 годом увеличилось на 1000 человек.

В почти 95% случаев поддержка оказана взрослым (5% приходится на долю пенсионеров).

«С 2013 года, с которого начался учет в этой сфере, сотрудники пенитенциарного учреждения рассматривали дела 35000 жертв противозаконных действий», – сообщили представители PMS на пресс-конференции, проходившей в Праге. Консультации юристов и других специалистов в рамках деятельности PMS можно получить в 74 центрах и 55 отделах консультационных услуг в разных городах Чехии.