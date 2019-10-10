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Пекин аннулировал договор о партнерстве с Прагой

Тимур Кашапов
10-10-2019
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Пекин аннулировал договор о партнерстве с Прагой и приостановил официальные отношения с чешской столицей. Об этом сообщило ČTK со ссылкой на заявление Управление по международным делам мэрии Пекина, переданное информагентству Посольством Китая в Чешской Республике. По мнению китайской стороны, представители правящей коалиции в пражском городском совете «грубо вмешивались во внутренние дела КНР и умышленно нарушали договор о партнерских отношениях с Пекином».

Напомним, мэр Праги Зденек Гржиб 7 октября сообщил о решении горсовета аннулировать договор о сотрудничестве, подписанный в 2016 году. Причиной послужило нежелание властей Пекина исключить из договора положение о политике «одного Китая». Договор о партнерстве был заключен на пять лет.

 
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