Педагогическая палата ЧР планирует забастовку

Ирина Ручкина
02-06-2019
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Профессиональная ассоциация Педагогическая палата планирует провести масштабную забастовку. Основная причина вызвана текущим положением дел в системе образования Чехии, а также опасениями, что действующее правительство принимает решения, ведущие к понижению качества обучения. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщил президент палаты Радек Саркёзи.

Педагогической палатой был опубликован проект из восьми пунктов, касающихся изменений в сфере образования. Документ был отправлен правительству и в министерство образования. Как подчеркнул Радек Саркёзи, они не раз обращались к министру образования с просьбой о личной встрече, однако ни разу не получили ответа, что не оставляет им другой возможности, кроме как объявить забастовку.

 
 
 
 
 
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