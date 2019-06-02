Педагогическая палата ЧР планирует забастовку

Профессиональная ассоциация Педагогическая палата планирует провести масштабную забастовку. Основная причина вызвана текущим положением дел в системе образования Чехии, а также опасениями, что действующее правительство принимает решения, ведущие к понижению качества обучения. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщил президент палаты Радек Саркёзи.

Педагогической палатой был опубликован проект из восьми пунктов, касающихся изменений в сфере образования. Документ был отправлен правительству и в министерство образования. Как подчеркнул Радек Саркёзи, они не раз обращались к министру образования с просьбой о личной встрече, однако ни разу не получили ответа, что не оставляет им другой возможности, кроме как объявить забастовку.