Павел Францоуз дебютировал в НХЛ

28-летний голкипер Павел Францоуз впервые вышел на лед в матче Национальной хоккейной лиги. Экс-вратарь челябинского «Трактора» во втором периоде матча между «Колорадо» и «Аризоной» заменил Филиппа Грубауэра, который к тому моменту пропустил четыре шайбы с 16 бросков.

После выхода чеха на замену «Колорадо» удалось сравнять счет, но в концовке матча «лавины» пропустили две шайбы и потерпели седьмое поражение в последних 10 матчах.