Павел Францоуз дебютировал в НХЛ

28-летний голкипер Павел Францоуз впервые вышел на лед в матче Национальной хоккейной лиги. Экс-вратарь челябинского «Трактора» во втором периоде матча между «Колорадо» и «Аризоной» заменил Филиппа Грубауэра, который к тому моменту пропустил четыре шайбы с 16 бросков.
После выхода чеха на замену «Колорадо» удалось сравнять счет, но в концовке матча «лавины» пропустили две шайбы и потерпели седьмое поражение в последних 10 матчах.
Солженицын как зачинщик Пражской весны, борец с коммунизмом и националист
Особенности чешской национальной охоты
Исламофобия политиков как толчок к радикализации части мусульманского меньшинства
Дымовая завеса дезинформации: история одной из самых загадочных партизанских сетей в ЧССР
Прощание с родовыми титулами по-чешски