Павел Францоуз дебютировал в НХЛ

Тимур Кашапов
23-12-2018
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28-летний голкипер Павел Францоуз впервые вышел на лед в матче Национальной хоккейной лиги. Экс-вратарь челябинского «Трактора» во втором периоде матча между «Колорадо» и «Аризоной» заменил Филиппа Грубауэра, который к тому моменту пропустил четыре шайбы с 16 бросков.

После выхода чеха на замену «Колорадо» удалось сравнять счет, но в концовке матча «лавины» пропустили две шайбы и потерпели седьмое поражение в последних 10 матчах.

 
 
 
 
 
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