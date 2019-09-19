Паулинью стал игроком «Пршибрама»

Клуб футбольной Fortuna-лиги «Пршибрам» оформил переход португальского полузащитника Паулинью из английского «Вулверхэмптон Уондерерз». 21-летний полузащитник уже присоединился к чешскому клубу и готовится сыграть в ближайшем матче внутреннего первенства.

Паулинью является воспитанником академии «Порту». В 17 лет он покинул Португалию и перешел в молодежную команду «Ливерпуля». В 2017 году его выкупил «Вулверхэмптон», за «молодежку» которого он сыграл 10 матчей и забил один гол.