Патрик Элиаш возвращается в «Нью-Джерси»

Легендарный чешский нападающий Патрик Элиаш войдет в тренерский штаб клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз» и будет исполнять обязанности помощника главного тренера в оставшихся матчах регулярного чемпионата. О том, останется ли Элиаш в команде и в будущем, будет объявлено по окончанию сезона.

Патрик Элиаш выступал за «Нью-Джерси Дэвилз» на протяжении всей своей карьеры в НХЛ и выиграл в составе «дьяволов» два Кубка Стэнли. Всего в лиге он набрал 1025 (408+617) очков в 1240 матчах, в плей-офф на его счету 125 (45+80) очков в 162 матчах. В 2018 году клуб вывел его 26-й номер из обращения.