Архив передач

Пасхальныe праздники пока не ухудшили ситуацию с заболеваемостью

Лорета Вашкова
23-04-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Согласно статистике, в период пасхальных праздников число инфицированных Cоvid-19 существенно не возросло, однако на сегодняшний день нельзя исключить, что результаты ослабления дисциплины в соблюдении ограничительных мер еще дадут о себе знать. Такие выводы следуют из презентации Института статистики и информации здравоохранения (ÚZIS), подготовленной к пресс-конференции Минздрава, проходящей в четверг, 23 апреля.

Ряд политиков указывает на тот факт, что в пасхальные праздники многие люди нарушали запрет собираться группами более двух человек, а некоторые не носили защитные маски.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 