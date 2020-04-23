Пасхальныe праздники пока не ухудшили ситуацию с заболеваемостью

Согласно статистике, в период пасхальных праздников число инфицированных Cоvid-19 существенно не возросло, однако на сегодняшний день нельзя исключить, что результаты ослабления дисциплины в соблюдении ограничительных мер еще дадут о себе знать. Такие выводы следуют из презентации Института статистики и информации здравоохранения (ÚZIS), подготовленной к пресс-конференции Минздрава, проходящей в четверг, 23 апреля.

Ряд политиков указывает на тот факт, что в пасхальные праздники многие люди нарушали запрет собираться группами более двух человек, а некоторые не носили защитные маски.