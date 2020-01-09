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Пассажиропоток в аэропорту г. Брно продолжает расти

Эва Туречкова
09-01-2020
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Пассажиропоток в международном аэропорту г. Брно в 2019 г. составил 543 633 человека, что представляет межгодовой рост на 43 000 пассажиров. Воздушная гавань используется в основном для чартерных рейсов и используется преимущественно самими чехами. По сообщению Якуба Сплавца, пресс-секретаря Аэропорта Брно, причиной положительного тренда, который наблюдается три года подряд, является растущая покупательная способность граждан, безопасная ситуация в местах отпусков, а также открытие новых рейсов.

Самолеты из Брно отправляются чаще всего в Грецию, Турцию, Болгарию и Египет, а также в Лондон, Берлин и итальянский город Бергамо.

 
 
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