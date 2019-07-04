Пассажиропоток пражского метрополитена в 2018 году превысил 430 млн

В 2018 году пражская подземка перевезла в общей сложности 430,919 млн человек, что почти на 5 млн меньше, чем годом ранее. Причиной стало закрытие или реконструкция нескольких станций. Самой оживленной станцией, как и в 2017 году, стал Můstek, а самым загруженным участком метрополитена – отрезок между станциями I. P. Pavlova и Vyšehrad. Такие данные приводит информагентство ČTK со ссылкой на Управление технических коммуникаций.

В 2017 году услугами столичного метрополитена воспользовалось более 435 млн человек. Ежедневно подземный транспорт в Праге перевозит около 1,5 млн человек.