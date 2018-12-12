Пассажиропоток пражского аэропорта в уходящем году достиг 16 млн человек

К 11 декабря количество пассажиров пражского аэропорта им. Вацлава Гавела в уходящем 2018 году достигло рекордных 16 млн человек, что превысило показатель 2017 г. По оценкам, до конца года численность пассажиров составит 16,8 млн, что на 9%, или 1 млн 400 тыс. человек, превышает прошлогоднее достижение.

Согласно сообщению пресс-службы, объемы пассажиропотока воздушной гавани чешской столицы растут стремительнее, чем в других аэропортах Европы той же величины. В среднем пражский аэропорт отправляет и принимает 46 тыс. пассажиров в день. Самым популярным маршрутом является Лондон, куда за прошедшие месяцы 2018 г. отправилось в общей сложности 1 млн 280 тыс. пассажиров. Рейсы из Праги осуществляются во все шесть аэропортов столицы Великобритании. Всего из аэропорта им. Вацлава Гавела осуществляются полеты по 114 маршрутам в 42 страны мира.