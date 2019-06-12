Партия ТОР-09 требует отстранить премьер-министра

Если Андрей Бабиш (основатель и глава правящего движения ANO) не будет смещен с поста премьер-министра, депутаты оппозиционной партии ТОР-09 хотят объявить вотум недоверия правительству. По их словам, движение АNО преподносит общественности личные проблемы Андрея Бабиша как нападки со стороны ЕС на Чешскую Республику, и делает всех граждан заложниками своего председателя. Об этом сообщила пресс-секретарь партии TOP-09 Ленка Брандтова.

Основной причиной планируемого вотума стал аудиторский отчет Европейской комиссии о конфликте интересов премьер-министра Бабиша в получении евродотаций.