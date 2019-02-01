Партия польской говядины, непригодной в пищу, попала и в Чехию

Партия польской говядины, признанной непригодной для употребления в пищу человеком, попала и в Чехию. По словам министра сельского хозяйства Mирослава Томана, в страну импортировали примерно 300 кг такого мяса, которое поступило в магазины Праги, Варнсдорфа, Нового Быджова и Костелеца-на-Лабе. Одна партия весом в 100 кг была возвращена в Польшу после предупреждения со стороны польского поставщика.

Генеральный директор Государственного ветеринарного надзора (SVS) Збынек Семерад сообщил, что мясо вовсе необязательно является непригодным в пищу, однако оно подвергалось обработке на мясоперерабатывающих предприятиях, на бойнях которых оказался больной скот. Министр призвал граждан не покупать польскую говядину.

«Чехия, возможно, прибегнет к принятию чрезвычайных мер с целью избежать ввоза непригодной польской говядины в ЧР, однако прежде чем принять решение, проконсультируется по этому вопросу с Европейской комиссией», – сообщил М. Томан.