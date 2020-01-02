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Партия пиратов требует доработки лесохозяйственного плана на 2020 год

Ирина Ручкина
02-01-2020
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Партия «пиратов» призвала премьер-министра Андрея Бабиша вернуть министерству сельского хозяйства стратегию государственного предприятия Леса ЧР (Lesy ČR), так как по их мнению документ содержит ряд существенных недостатков и неточную информацию.

Согласно стратегии, Леса ЧР будут в убытке вплоть до 2023 года, доход лесохозяйственные угодья начнут приносить лишь в 2024 году. Напомним, что в 2019 году прибыль организации Леса ЧР составила 70 миллионов крон (около 2,7 миллионов евро), тогда как в предыдущие годы прибыль компании колебалась в районе нескольких миллиардов. Причина убытка в эпидемии короеда. Цена на древесину упала до такой степени, что государство платит субсидии негосударственным фирмам за вырубку и вывоз леса, чтобы иметь возможность высадки новых деревьев.

 
 
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