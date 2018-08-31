Партия «пиратов» представила проект поправки о частичной легализации марихуаны

Катерина Айзпурвит
31-08-2018
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Партия «пиратов» представила проект поправки к закону о веществах, вызывающих зависимость, которой легализуется выращивание и хранение марихуаны для собственного потребления. Об этом журналистам сообщил депутат от партии «пиратов» Томаш Вымазал.

Согласно проекту поправки, представленной на рассмотрение в Нижнюю палату парламента, каждый гражданин Чехии старше 18 лет и не имеющий судимости получает право выращивать без получения специального разрешения пять кустов конопли и хранить максимум 1250 г сушеной марихуаны. Также предлагается разрешить иметь при себе 30 г марихуана вне собственного жилища.

Законно хранить коноплю, согласно поправке, можно будет только в помещениях, связь с которым владельца наркотика юридически закреплена, что исключает хранение марихуаны в чужой квартире, офисе и т.д. Также владелец обязан обеспечить условия, при которых наркотик не может попасть в руки третьего лица. Нарушение подобных правил будет рассматриваться как правонарушение и караться штрафом в размере 15 000 крон (580 евро).

Катерина Айзпурвит
31-08-2018
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