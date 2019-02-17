Партия гражданских демократов о политике премьера Бабиша

По мнению представителей Гражданской демократической партии (ODS), политика правящего движения ANO и ее лидера премьер-министра Андрея Бабиша - двулична. С одной стороны движение обещает облегчить деятельность частных предпринимателей, а с другой стороны - ужесточает и усложняет административную загруженность. Одним из пунктов критики стало введение закона об электронном учете выручки (EET).

Подобное заявление сделал председатель ODS Ян Скопечек после того, как в воскресенье, 17 февраля, Андрей Бабиш был в четвертый раз избран главой движения ANO. Господин Скопечек обвинил ANO в слабости и зависимости от Андрея Бабища и назвал движение «левым». Кроме того, Ян Скопечек резко отозвался о заявлении премьер-министра о том, что он хотел бы превратить Чехию в «маленькое, безопасное государство c низкими ценами, которое ни к кому не цепляется». Об этом сообщило агентство ČTK.