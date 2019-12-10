Партия ANO оставалась в ноябре лидером политического рейтинга

По результатам опроса, проведенного агентством STEM, в ноябре 2019 г. в рейтинге политических предпочтений избирателей первое место заняло движение ANO, которое со значительным отрывом опережает партию «пиратов» и гражданских демократов, оказавшихся на втором и третьем местах.
По сравнению с октябрем ухудшились показатели компартии Чехии и Моравии, социал-демократов и ТОР-09, а рейтинг движения «Старосты и независимые» несколько вырос. Всего, по данным STEM, пятипроцентный барьер, необходимый для получения кресел в парламенте, смогло бы в ноябре преодолеть восемь политических партий и движений.
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