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Партия ANO оставалась в ноябре лидером политического рейтинга

Катерина Айзпурвит
10-12-2019
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По результатам опроса, проведенного агентством STEM, в ноябре 2019 г. в рейтинге политических предпочтений избирателей первое место заняло движение ANO, которое со значительным отрывом опережает партию «пиратов» и гражданских демократов, оказавшихся на втором и третьем местах.

По сравнению с октябрем ухудшились показатели компартии Чехии и Моравии, социал-демократов и ТОР-09, а рейтинг движения «Старосты и независимые» несколько вырос. Всего, по данным STEM, пятипроцентный барьер, необходимый для получения кресел в парламенте, смогло бы в ноябре преодолеть восемь политических партий и движений.

 
 
 
 
 
 
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