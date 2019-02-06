Парламентский комитет предлагает упростить процедуру получения чешского гражданства потомкам эмигрантов

Лорета Вашкова
06-02-2019
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Дети и внуки граждан Чехословакии, некогда эмигрировавших из страны, по всей видимости, смогут получить чешское гражданство по упрощенной схеме. Стать гражданином Чехии в сжатые сроки позволила бы новелла закона, которую предлагает одобрить, без внесения каких-либо поправок, комитет чешского парламента по конституционным вопросам.

На данный момент новеллу поддержали все члены парламента за исключением коммунистов и членов движения «Свобода и прямая демократия» (SPD), которые воздержались от голосования. Новелла, в частности, предполагает, что для получения чешского гражданства потомкам эмигрантов достаточно было бы подать соответствующее заявление.

 
 
 
 
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