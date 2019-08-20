Парламентский комитет по вопросам ЕС зарегистрировал выдвижение на пост еврокомиссара Веры Йоуровой

Комитет по вопросам ЕС нижней палаты парламента Чешской Республики зарегистрировал выдвижение Веры Йоуровой в члены Европейской комиссии, которая приступит к работе в ноябре 2019 г. Кабинет планирует обсудить этот вопрос на заседании 26 августа, сообщил премьер Бабиш, назвавший Йоурову «очень подходящим кандидатом». Для выдвижения на пост еврокомиссара необходимо постановление правительства.

Также Андрей Бабиш подчеркнул, что Вера Йоурова является кандидатом не от партии ANO, а от чешского правительства, и будет отстаивать в Еврокомиссии общеевропейские интересы. Йоурова, со своей стороны, сообщила, что не может отстаивать лишь интересы Чехии, однако уверена, что все, что она делает, идет стране на пользу. В качестве приоритетных направлений работы кандидат на должность еврокомиссара назвала переход на цифру, внутренний рынок и вопросы торговли. Также Йоурова напомнила о своем отрицательном отношении к квотам на распределение мигрантов.