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Парламентский комитет ЧР: Польша должна ответить за ущерб, нанесенный чешским гражданам и природе

Лорета Вашкова
13-11-2019
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Парламентский комитет ЧР по вопросам окружающей среды поддержал позицию Министерства окружающей среды, выступившего против расширения объемов добычи угля на польской шахте Туров вблизи границы с Чехией.

Согласно резолюции, принятой комитетом во вторник, 13 ноября, Польша должна также принять на себя ответственность за ущерб, ранее нанесенный чешским гражданам и окружающей среде в ЧР. По мнению председателя комиссии Даны Балцаровой, Чешская Республика должна использовать все имеющиеся средства, в том числе иск в Европейскую комиссию, чтобы добиться от Варшавы компенсации нанесенного ущерба.

Тем не менее, министр окружающей среды Рихард Брабец считает обсуждение на уровне Европейский комиссии преждевременным и намерен дождаться реакции польской стороны на озвученную Чехией критику.

 
 
 
 
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