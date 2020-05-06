Парламентский комитет: Чешские спецслужбы должным образом прореагировали на информацию о прибытии российского агента

Парламентский комитет по безопасности вынес резолюцию, согласно которой чешские спецслужбы должным образом прореагировали на информацию о возможном прибытии в страну российского агента, имевшего при себе яд рицин.

Такой вывод был сделан после того, как комитет заслушал доклады директора Службы безопасности и информации (BIS) Михала Коуделки, министра внутренних дел Яна Гамачека и президента полиции Яна Швейдара, прокомментировавших публикацию журнала Respekt.

Одновременно парламентский комитет выразил поддержку Службе безопасности и информации в ее противодействии деятельности иностранных спецслужб на территории Чехии. По данным издания Deník N, Михал Коуделка сообщил депутатам, что российский агент действительно может представлять опасность и по-прежнему находится в Праге. При этом Чехия пока не планирует его депортацию из страны.

Журнал Respekt сообщил, что в начале апреля в аэропорт Праги прибыл российский агент, имеющий при себе яд рицин, которого забрал автомобиль посольства РФ. По утверждению издания, под угрозой оказались мэр столицы З. Гржиб и старосты двух районов – О. Коларж и П. Новотны, вызвавшие гнев Москвы из-за демонтажа памятника и мемориальной доски маршалу Коневу и установки памятной доски в честь власовцев. Все трое муниципальных политиков находятся под охраной полиции.

Москва назвала сообщение «журналистской уткой». Приезд данного россиянина с дипломатическим паспортом подтвердил глава МИД Чехии Томаш Петршичек. Наличие при нем яда министр не комментировал.