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Парламентская оппозиция выступает за увеличение финансовой поддержки предпринимателям

Катерина Айзпурвит
06-04-2020
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Оппозиционные парламентские партии — гражданские демократы, «Пираты», христианские демократы, TOP-09 и STAN – выдвинули совместное требование о повышении на 5000 крон финансовой поддержки, которую государство выплатит предпринимателям. Общая сумма должна составить 30 000 крон (1200 евро).

Также оппозиция предлагает выплатить людям, работающим по договору, одноразовую компенсацию в размере 15 000 крон (600 евро) и государственную компенсацию арендной платы предпринимателям, прекратившим свою деятельность в период карантина, объявленного в Чехии в связи с эпидемией коронавируса.

Оппозиционные партии выразили готовность обсудить продление введенного в стране чрезвычайного положения до 30 апреля. Однако предварительно они хотят получить от правительства план дальнейших действий.

 
 
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